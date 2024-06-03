مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
طيران

شركات الطيران العالمية ترفع توقعات الأرباح لعام 2024

إيرادات بنحو تريليون دولار

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رفعت شركات الطيران العالمية، اليوم الاثنين، توقعاتها لأرباح عام 2024 وتوقعت إيرادات على مستوى القطاع تقل قليلا عن تريليون دولار مع ارتفاع عدد المسافرين إلى مستوى قياسي.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" إنه يتوقع أن يحقق القطاع على مستوى العالم أرباحاً قدرها 30.5 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى من 27.4 مليار دولار معدلة بالزيادة في عام 2023.

الإمارات: 8 أنواع من التأشيرات للأجانب للإقامة والعمل اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات: 8 أنواع من التأشيرات للأجانب للإقامة والعمل
مادة اعلانية

ويأتي ذلك بعد أربع سنوات فقط من انهيار القطاع وتكبده لخسائر قدرها 140 مليار دولار في عام 2020 نتيجة لوباء كوفيد 19.

ومع ذلك، حذرت شركات الطيران من أن قدرتها على مجاراة الانتعاش القوي في الطلب على السفر تعوقها مشاكل في سلاسل التوريد العالمية بما في ذلك تسليم الطائرات الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط