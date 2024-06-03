"القطرية" تقترب من طلبية ضخمة من "بوينغ" و"إيرباص"

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ذكرت "بلومبرغ نيوز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن الخطوط الجوية القطرية تقترب من اتخاذ قرار بطلبية كبيرة لطائرات عريضة البدن من شركتي بوينغ وإيرباص.
وقال تقرير "بولمبرغ"، أمس الأحد، إن الشركة تتطلع إلى طلب حوالي 200 طائرة، وتدرس مزيجا من طرازات "إيرباص" "إيه350إس" و"بوينغ 777إكس" مع احتمال اتخاذ قرار بالتزامن مع معرض "فارنبورو للطيران في بريطانيا أواخر الشهر المقبل، بحسب "رويترز".
وقالت "إيرباص" إنها تجري دائما محادثات مع العملاء بشأن احتياجاتهم لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل، في حين أرجعت "بوينغ" الأمر إلى الخطوط الجوية القطرية عندما طلب منها التعليق.
ولم ترد الخطوط الجوية القطرية بعد على طلب من رويترز للتعليق.
كانت "بلومبرغ" قد ذكرت في مارس/آذار أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مبكرة مع بوينغ وإيرباص لطلب ما بين 100 إلى 150 طائرة عريضة البدن لتوسيع وتجديد أسطولها.
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