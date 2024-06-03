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الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا
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طيران

"إياتا": تأخير تسليم طائرات جديدة لشركات الطيران يعيق خطط خفض الانبعاثات

والش: لا حاجة لتقليل نمو حركة الطيران للوصول لصفر انبعاثات

دبي - العربية.نت
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قال مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، إنه ليست هناك حاجة لتقليل النمو في حركة الطيران عالميا من أجل تحقيق هدف قطاع الطيران للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأضاف أنه سيتعين تحميل المسافرين تكاليف تحقيق هذا الهدف.

وتابع أن التأخيرات في تسليم طائرات جديدة أكثر كفاءة لشركات الطيران يعيق خطط خفض انبعاثات الكربون ويثير استياء الشركات وفق "رويترز".

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توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أمس الأحد أن يشهد 2024 زيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق، في إنتاج الوقود المستدام للطائرات، والذي تعوّل عليه شركات النقل للحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال الاتحاد في بيان إن "التوقعات بزيادة ثلاثة أضعاف في إنتاج وقود الطيران المستدام في 2024 ليبلغ 1.9 مليار لتر تسير على الطريق الصحيح".

إلا أن هذه الكمية "ستشكل 0.53% من حاجات وقود الطيران" في العالم خلال السنة الجارية، وفق الاتحاد الذي يعقد جمعيته العمومية في دبي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

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