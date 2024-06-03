"طيران أديل" السعودية تدرس شراء طائرات عريضة البدن من "إيرباص" أو "بوينغ"

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تدرس شركة طيران أديل السعودية للسفر منخفض التكلفة طلبية محتملة لشراء ما بين 10 و20 طائرة عريضة البدن لزيادة قدرتها على نقل أعداد أكبر من المسافرين وربما تحسم قرارها بحلول نهاية العام.

وقال ستيفن جرينواي الرئيس التنفيذي لطيران أديل، وهي شركة منخفضة التكلفة تابعة للخطوط الجوية السعودية، لرويترز إن الشركة حاليا في مرحلة مبكرة من عقد مقارنات بين الطائرتين بوينغ 787 وإيرباص إيه 330نيو، وإنها لم تشرع بعد في طلب أي عروض من شركتي تصنيع الطائرات المتنافستين.

وقد تصل قيمة مثل هذه الصفقة إلى نحو 5 مليارات دولار بالأسعار المعلنة غير أن شركات الطيران عادة ما تتمكن من الحصول على خصومات كبيرة.

وقدمت مجموعة السعودية، المالكة للخطوط الجوية السعودية وطيران أديل، الشهر الماضي طلبية لشراء 105 طائرات إيرباص ضيقة البدن.

وفيما يتعلق بدراسة طلب شراء الطائرات عريضة البدن، قال جرينواي في مقابلة مع رويترز على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دبي "وضعنا خطة طويلة المدى (يمكننا من خلالها) أن يكون لدينا أسطول مؤلف من 10 أو 15 أو 20 طائرة، أود أن أقول 10 على الأقل خلال السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس المقبلة".