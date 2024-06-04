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رئيس "إياتا" ينتقد بشدة الاقتراحات الضريبية المقدمة من الأمم المتحدة

مقترح بفرض ضرائب على شركات الطيران في البلدان التي تجني فيها أكبر نسبة من الإيرادات

دبي - العربية.نت
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انتقد المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي - "إياتا"، ويللي والش، بشدة مقترح من الأمم المتحدة بشأن فرض ضرائب على شركات الطيران، لأنه سيزيد التكاليف على شركات الطيران التي قد تنسحب من تلك الأسواق وخصوصاً في البلدان النامية، ما قد يضيف المزيد من الضغوط على اقتصادات هذه الدول.

تدرس لجنة الضرائب التابعة للأمم المتحدة فرض ضرائب على شركات الطيران في البلدان التي تجني فيها أكبر نسبة من الإيرادات بدلا من لنظام الحالي، الذي يفرض ضرائب على شركات الطيران، بحسب مقراتها الرئيسية.

وقال والش، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الضرائب هي قضية حاسمة وتفرض الدول ضرائب على تذاكر الطيران ظاهريا باسم التحسينات البيئية، لكنها ليس لها أي آثار بيئية، وهناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن هذه الضرائب لا تفعل أي شيء لتحسين الأداء البيئي، ولكن فقط جعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين.

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وأضاف أن القواعد الضريبية عملت بشكل جيد لسنوات عديدة ومتوافقة تماما مع متطلبات الأمم المتحدة الحالية.

وأوضح والش، أن المقترح سيزيد التكاليف البيروقراطية، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الشبكات التي تديرها شركات الطيران.

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