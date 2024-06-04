"طيران الرياض" تعقد شراكة استراتيجية مع "الخطوط السنغافورية"

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أعلنت شركة طيران الرياض، اليوم الثلاثاء، عن شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية.

وقالت الشركة السعودية على منصة "إكس" إنها وقعت مذكرة جديدة مع الشركة السنغافورية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الربط بين الخطوط ومزايا برنامج الولاء وخدمات الشحن وتجارب الركاب والابتكار الرقمي.

كان رئيس القطاع التجاري بشركة طيران الرياض، فينسنت كوست، قال خلال شهر مايو/أيار الماضي، إن الشركة قد تعلن عن طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن في غضون أسابيع، كما ستطلب شراء طائرات عريضة البدن في وقت لاحق.

وتعتزم شركة الطيران السعودية الناشئة بدء العمل في يونيو/ حزيران من العام المقبل بطائرات بوينغ 787 عريضة البدن التي طلبتها في وقت سابق لكنها تقول منذ أشهر إنها ستطلب أيضا طائرات ضيقة البدن.

وقال كوست عند سؤاله عن وضع الطلبية "يجب أن ينتهي الأمر خلال الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن شركة الطيران لا تتعرض "لضغوط حقيقية" للإعلان عنها وفق "رويترز".

وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة قد انتهت من اتفاق مع أي من إيرباص أو بوينغ بخصوص طلبية الطائرات الضيقة البدن، قال كوست إن المناقشات جارية، من دون الكشف عن اسم الشركة المصنعة للطائرة.

ووافقت طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي على شراء 39 طائرة بوينغ 787 مع حقها في شراء 33 طائرة أخرى عريضة البدن.

وقال كوست إن طيران الرياض ستبدأ في بيع التذاكر في يناير /كانون الثاني، وستطلق أولى رحلاتها بعد ستة أشهر من هذا الموعد في يونيو /حزيران