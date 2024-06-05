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مطار الكويت (رويترز) مناسبة
مطار الكويت (رويترز)
طيران

شركة فرنسية توقع عقداً بـ12.8 مليون دينار لتطوير أنظمة بمطار الكويت الدولي

لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية

دبي - العربية.نت
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وقعت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة فرنسية لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 12.8مليون دينار.

وقالت الإدارة في بيان، إن العقد وقعه من الجانب الكويتي رئيس الطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، ومن الجانب الفرنسي المدير التنفيذي لشركة متيو فرانس باتريك بينيجيو، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي، وفق وكالة اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي .

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