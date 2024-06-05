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أماكن سياحية في المغرب (رويترز) سياحة مناسبة
سياح في المغرب (رويترز)
سياحة

عائدات السياحة في المغرب تتجاوز 31 مليار درهم بنهاية أبريل

عمور: البلد وجهة مفضلة وقادرون على تحقيق المزيد

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة السياحة في المغرب، إن العائدات السياحية بالعملة الصعبة عادت إلى النمو في أبريل/نيسان 2024، بنسبة 10.6% مع نهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر نفسه من 2023.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن العائدات بلغت حتى نهاية أبريل/نيسان 2024 حوالي 31.9 مليار درهم، مما يعيدها تقريبا إلى المستوى الذي سجل خلال سنة 2023، وفقا لموقع "المغرب الاقتصادي".

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وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور "إن انتعاش عائدات السياحة كان متوقعا في أبريل/نيسان بالنظر إلى عدد الوافدين، وهو ما يظهر أن بلدنا تظل وجهة مفضلة، قادرة على تحقيق عائدات مهمة".

وأكدت عمور أنه "ستتم مواصلة تعزيز العرض السياحي، خاصة من خلال تنويع الأنشطة الترفيهية، لتحقيق هدفنا في الوصول إلى 120 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشيرة إلى أن السياحة ركيزة أساسية لاقتصادنا، ونحن ملتزمون بتعزيز مساهمتها بشكل أكبر".

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