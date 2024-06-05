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مطار الجزائر الدولي هواري بومدين
مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين" - وكالة الأنباء الجزائرية
طيران

مسؤول: مشروع المحطة الشرقية بمطار الجزائر الدولي قيد الإطلاق

توقع أن يستقبل 10 ملايين مسافر العام الجاري

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة إن مشروع إنجاز المحطة الجديدة شرق مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين" قيد الإطلاق وهذا للاستجابة لتدفق المسافرين في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن المحطة "الشرقية" التي ستضاف إلى المحطة "الغربية"، ستكون مجهزة بمناطق عبور جديدة وستعزز قدرات المطار الذي من المتوقع أن يستقبل هذا العام أكثر من 10 ملايين مسافر.

وذكر أن إنجاز قرية شحن جديدة لنقل البضائع ومشاريع لإتمام جميع العمليات المطارية، بما في ذلك معالجة الأمتعة ومراقبة المسافرين باستخدام الحلول التكنولوجية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

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وأكد على أهمية هذه المشاريع لجعل مطار الجزائر الدولي "منصة مطارية كبيرة بالمنطقة"، مؤكدا أن دور المطار كمركز عبور قد أصبح "حقيقة واقعة مع حركة مرور كبيرة للمسافرين العابرين حاليا من شرق أوروبا إلى غرب أوروبا، ومن أوروبا إلى إفريقيا عبر مطار الجزائر".

وأضاف أن هذا البعد المحوري لمطار الجزائر سيتم تعزيزه أيضا من خلال الخطوط الجوية الجديدة التي تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إطلاقها قريبا، خاصة نحو دول أميركا الشمالية والجنوبية.

وجاء تصريح مديوني على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون علمي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين 3 مؤسسات جامعية وشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر من أجل تقديم خدمات وحلول تقنية وتكنولوجية حديثة.

وقال "إن اتفاقية الشراكة الموقعة مع المؤسسات الجامعية، تأتي لتطوير حلول تكنولوجية لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف التجاوب مع الطلب الذي سيتزايد، ويجب تطوير حلول تكنولوجية تضمن انسيابية حركة المسافرين بفضل خاصية التعرف على الوجه،و الجامعات الجزائرية لديها القدرات التي تمكنها من تنفيذ هذه المشاريع, كما أننا مستعدون لمنح الطلاب الجزائريين الفرصة لتطوير هذه التكنولوجيا".

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