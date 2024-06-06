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سيدي بوسعيد (تونس)
سيدي بوسعيد (تونس)
سياحة

ارتفاع عائدات السياحة في تونس 7.8% في أول 5 أشهر من 2024

بلغت 2.143 مليار دينار مع نهاية شهر مايو

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن عائدات السياحة في أول خمسة أشهر من عام 2024 زادت 7.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت عائدات السياحة 2.143 مليار دينار مع نهاية شهر مايو/ آيار مقابل 1.986 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت عائدات العاملين بالخارج إلى 2.979 مليار دينار حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي من 2.862 في الفترة نفسها من 2023، وفقا لبيان من البنك.

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وكشفت البيان عن ارتفاع كبير في خدمة الدين الخارجي إذ ارتفع 7.1مليار دينار مع نهاية شهر مايو 2024 من 3.5مليار دينار في الفترة ذاتها من 2023.

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