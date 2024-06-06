"ألافكو" الكويتية تنفذ صفقة بيع 46 طائرة لـ "ماكواري"

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أعلنت شركة "ألافكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية، اليوم الخميس، عن إتمام تنفيذ بيع 46 طائرة لشركة "ماكواري إيرفاينان" باستثناء ثلاث طائرات سيتم إتمام بيعهم خلال شهر يونيو/حزيران الحالي.

وأضافت في بيان لبورصة الكويت أن الأثر المالي من بيع الطائرات جميعها سيظهر في ميزانية الربع الثالث من السنة المالية 2023 - 2024 المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2024.

وأضافت أن الأثر الرئيسي يتمثل في زيادة النقد والنقد المعادل 696 مليون دولار تقريبا بما يعادل 214 مليون دينار تقريبا ناتجة من صافي النقد المحصل من عملية البيع بعد سداد مبالغ التمويلات المصاحبة، للطائرات والتكاليف الأخرى، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت أن الأثر يشمل سداد جميع التزامات ألافكو مع البنوك والمؤسسات، وهي التمويلات مقابل طائرات والتمويلات غير المضمونة، بقيمة 1.28 مليار دولار بما يعادل 391.9 مليون دينار تقريبا، مشيرة إلى أن رصيد المطلوبات إلى مؤسسات مالية سيبلغ الصفر.

كما قالت إنها ستسجل ربحاً متوقعاً بقيمة 47.2 مليون دولار بما يعادل 14.5 مليون دينار تقريبا، حسب معدلات صرف العملة الحالية.

وأشارت إلى أنه وفي حال توزيع كامل إيرادات الصفقة مع المتبقي من مبالغ نقدية في الشركة سيحصل المساهم على حوالي 235 فلسا إلى 240 فلسا للسهم الواحد تقريبا قابلة للتغيير حسب المعطيات والتكاليف.