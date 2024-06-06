مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مساهمو ألافكو الكويتية يقرون بيع 53 طائرة لشركة أيرلندية بقيمة 2.2 مليار دولار
ألافكو (أرشيف)
طيران

"ألافكو" الكويتية تنفذ صفقة بيع 46 طائرة لـ "ماكواري"

توقعت تسجيل ربح بقيمة 47.2 مليون دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة "ألافكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية، اليوم الخميس، عن إتمام تنفيذ بيع 46 طائرة لشركة "ماكواري إيرفاينان" باستثناء ثلاث طائرات سيتم إتمام بيعهم خلال شهر يونيو/حزيران الحالي.

وأضافت في بيان لبورصة الكويت أن الأثر المالي من بيع الطائرات جميعها سيظهر في ميزانية الربع الثالث من السنة المالية 2023 - 2024 المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2024.

وأضافت أن الأثر الرئيسي يتمثل في زيادة النقد والنقد المعادل 696 مليون دولار تقريبا بما يعادل 214 مليون دينار تقريبا ناتجة من صافي النقد المحصل من عملية البيع بعد سداد مبالغ التمويلات المصاحبة، للطائرات والتكاليف الأخرى، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

شركات تكنولوجيا المناخ حصدت 50 مليار دولار استثمارات العام الماضي قصص اقتصادية شركات تكنولوجيا المناخ حصدت 50 مليار دولار استثمارات العام الماضي

وأضافت أن الأثر يشمل سداد جميع التزامات ألافكو مع البنوك والمؤسسات، وهي التمويلات مقابل طائرات والتمويلات غير المضمونة، بقيمة 1.28 مليار دولار بما يعادل 391.9 مليون دينار تقريبا، مشيرة إلى أن رصيد المطلوبات إلى مؤسسات مالية سيبلغ الصفر.

كما قالت إنها ستسجل ربحاً متوقعاً بقيمة 47.2 مليون دولار بما يعادل 14.5 مليون دينار تقريبا، حسب معدلات صرف العملة الحالية.

وأشارت إلى أنه وفي حال توزيع كامل إيرادات الصفقة مع المتبقي من مبالغ نقدية في الشركة سيحصل المساهم على حوالي 235 فلسا إلى 240 فلسا للسهم الواحد تقريبا قابلة للتغيير حسب المعطيات والتكاليف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية" حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط