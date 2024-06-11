ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطارات سلطنة عُمان 16.4% بنهاية أبريل

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ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية أبريل 2024 بنسبة 16.4% ليبلغ 4 ملايين و901 ألف و796 مسافرًا على متن 36 ألفًا و42 رحلة مقارنة بـ 4 ملايين و209 آلاف و846 مسافرًا على متن 32 ألفًا و71 رحلة بنهاية أبريل 2023.

وبينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بلغ بنهاية أبريل 2024 نحو 4 ملايين و430 ألفًا و119 مسافرًا بارتفاع نسبته 16.8% سافروا على متن 32 ألفًا و520 رحلة بارتفاع في عدد الرحلات بلغت نسبته 12.4%.

ومن بين الرحلات 29 ألفًا و862 رحلة دولية سافر على متنها 4 ملايين و97 ألفًا و728 مسافرًا، وألفان و658 رحلة داخلية سافر على متنها 332 ألفًا و391 مسافرًا وفق وكالة الأنباء العمانية.

وتصدرت الجنسية الهندية عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ عدد القادمين منهم 89 ألفًا و206 مسافرين والمغادرين منهم 83 ألفًا و855 مسافرًا، تلتها الجنسية الباكستانية بـ 21 ألفًا و191 مسافرًا قادمًا و19 ألفًا و532 مسافرًا مغادرًا، ثم الجنسية البنجلاديشية بـ 12 ألفًا و829 مسافرًا قادمًا و20 ألفًا و597 مسافرًا مغادرًا.

كما بلغ عدد المسافرين عبر مطار صلالة 429 ألفًا و181 مسافرًا بارتفاع نسبته 9.9% سافروا على متن 3 آلاف و122 رحلة بارتفاع في الرحلات نسبته 9.9%.

وبلغ عدد الرحلات الدولية عبر مطار صلالة ألفًا و660 رحلة سافر على متنها 214 ألفًا و934 مسافرًا فيما بلغ عدد الرحلات الداخلية ألفًا و462 رحلة سافر على متنها 214 ألفًا و247 مسافرًا.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار صحار 22 ألفًا و390 مسافرًا على متن 192 رحلة، في حين بلغ عدد المسافرين عبر مطار الدقم 20 ألفًا و106 مسافرين على متن 208 رحلات.