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مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 3.7 مليون مسافر خلال عطلات العيد

بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر

دبي - العربية.نت
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توقع مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء استقبال أكثر من 3.7 مليون مسافر خلال فترة العطلات التي تمتد بين 12 و25 يونيو حزيران الجاري.

وقالت مؤسسة مطارات دبي التي تدير المطار الأكثر ازدحاما في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين في بيان صحافي إن المطار مستعد لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الذروة بالتزامن مع موسم عطلات عيد الأضحى والمدارس بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر.

ومن المتوقع وفقا للبيان أن يكون يوم 22 يونيو/ حزيران هو اليوم الأكثر ازدحاما، إذ من المحتمل أن يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافر، وفق وكالة (AWP).

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