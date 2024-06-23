مشكلة فنية تجبر طائرة بوينع 777 تشغلها "كيه.إل.إم" على العودة لأمستردام

1 دقيقة للقراءة

ذكرت هيئة المراقبة الجوية في هولندا أن طائرة بوينع 777 تشغلها شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) عادت إلى مطار سخيبول في أمستردام اليوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشكلة فنية لم تحددها.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الرحلة (كيه.إل.إم705) المتجهة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حولت مسارها فوق بلجيكا المجاورة بعد أن طلبت الهبوط كإجراء احترازي.

ولم تتضح المشكلة بعد.

وقالت (كيه.إل.إم) إن سلامة الركاب وأفراد الطاقم لم تكن أبدا في خطر وإنها ستستخدم طائرة بديلة للرحلة.

وأظهرت لقطات على موقع (فلايت رادار 24) أن الطائرة عادت إلى مطار سيخيبول.