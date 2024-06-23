مطار مانشستر في بريطانيا يستأنف عملياته بعد انقطاع للكهرباء

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أعلنت سلطات مطار مانشستر في بريطانيا اليوم الأحد استئناف عملياته ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية عصر ومساء اليوم بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في تعطل واسع النطاق للخدمات في صالتي السفر 1 و2.

ولم يتضح سبب انقطاع التيار الكهربائي لكن مطار مانشستر قال في بيان إنه يعمل مع شركات الطيران على إعادة جدولة الرحلات الملغاة في الأيام المقبلة، مضيفا أن الرحلات المقررة غدا الاثنين لن تتأثر.

وفي وقت سابق اليوم، قالت سلطات المطار على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن على المسافرين من الصالة 3 الحضور إلى المطار بشكل طبيعي ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن من الممكن أن تتأثر رحلاتهم بالتأخيرات.

وكانت شبكة سكاي نيوز أول من أوردت تقريرا عن تعطل الخدمات في المطار، وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني.

وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع على الخدمات سيظل مستمرا على مدار اليوم.