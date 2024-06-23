مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار مطار مانشستر
مطار مانشستر
طيران

مطار مانشستر في بريطانيا يستأنف عملياته بعد انقطاع للكهرباء

بعد تعطل واسع النطاق للخدمات في صالتي السفر 1 و2

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت سلطات مطار مانشستر في بريطانيا اليوم الأحد استئناف عملياته ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية عصر ومساء اليوم بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في تعطل واسع النطاق للخدمات في صالتي السفر 1 و2.

ولم يتضح سبب انقطاع التيار الكهربائي لكن مطار مانشستر قال في بيان إنه يعمل مع شركات الطيران على إعادة جدولة الرحلات الملغاة في الأيام المقبلة، مضيفا أن الرحلات المقررة غدا الاثنين لن تتأثر.

وفي وقت سابق اليوم، قالت سلطات المطار على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن على المسافرين من الصالة 3 الحضور إلى المطار بشكل طبيعي ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن من الممكن أن تتأثر رحلاتهم بالتأخيرات.

مطار مانشستر يواجه تأخيراً في الرحلات أو إلغائها بسبب انقطاع الكهرباء سياحة وسفر طيران مطار مانشستر يواجه تأخيراً في الرحلات أو إلغائها بسبب انقطاع الكهرباء

وكانت شبكة سكاي نيوز أول من أوردت تقريرا عن تعطل الخدمات في المطار، وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني.

وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع على الخدمات سيظل مستمرا على مدار اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
7 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة في موريتانيا 7 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة في موريتانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط