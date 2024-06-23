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مطار مانشستر
مطار مانشستر
طيران

مطار مانشستر يواجه تأخيراً في الرحلات أو إلغائها بسبب انقطاع الكهرباء

وسط انقطاع في إمدادات الطاقة

دبي - العربية.نت
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قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، إن رحلات مطار "مانشستر " قد تواجه الإلغاء أو التأخير الشديد بسبب انقطاع في إمدادات الطاقة.

ونقلت شبكة "SKY NEWS" البريطانية عن متحدث باسم المطار تأكيده أنه من المرجح إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية، كما طالب المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

ورغم أن التيار الكهربائي عاد للمطار، إلا أن الخدمات ستبقى تحت تأثر الانقطاع مع استئناف عمليات التشغيل ببطء.

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