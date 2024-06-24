"الخطوط القطرية" تطلق رحلتها الأطول زمناً

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أورد موقع شركة الخطوط الجوية القطرية التي أطلقت أولى رحلاتها إلى أوكلاند في نيوزيلندا، الأحد، أن رحلة العودة ستكون الأطول لشركة طيران تجارية من حيث زمن التحليق.
وأكدت متحدثة باسم شركة الطيران أن الرحلة QR920 غادرت مطار حمد الدولي ومن المقرر أن تصل لمطار أوكلاند في الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينتش).
ويتوقع أن تستغرق الرحلة 16 ساعة و20 دقيقة، في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة وستكون الأطول في العالم حسب موقع "فلايت رادار 24" الذي يتتبع رحلات الطيران، وفقا لـ "الشرق الأوسط".
وقالت الخطوط القطرية إنها تستخدم طائرة "بوينغ 777" لأولى رحلاتها لنيوزيلندا البالغة مسافتها 14 ألفًا و534 كيلومترا وساهم التطور التكنولوجي خلال العقد الأخير في زيادة كفاءة استهلاك الوقود مما يشجع على تسيير رحلات أطول.
والرقم القياسي السابق لأطول رحلة منتظمة كان لطيران الإمارات التي أطلقت رحلات مباشرة إلى أوكلاند من دبي في مارس 2016.
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