"الاتحاد للطيران" تدشن رحلاتها إلى "القصيم" بالسعودية

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أعلنت الاتحاد للطيران عن تدشين رحلاتها إلى القصيم في المنطقة الوسطى للمملكة العربية السعودية على متن طائرات من عائلة الإيرباص A320.

وتعد القصيم الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية، وتقدّم للمسافرين أربع رحلات مباشرة أسبوعيا، وتعزز هذه الخدمة الربط بين المملكة وبقية العالم عبر أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس، " نؤكد على التزامنا بالسوق السعودية مع مرور 20 عاما على ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية، ومع تزايد الطلب على السفر الجوي إلى سوق الأعمال والسياحة الواعد في المملكة، يحدونا الحماس بإطلاق رحلاتنا إلى القصيم، المركز الثقافي والتجاري المهم" وفق بيان الاتحاد للطيران على موقعها الإلكتروني.