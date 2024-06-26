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مسقط
ولاية مسقط في سلطنة عمان
سياحة

إطلاق منتجع ترامب الدولي الفندقي بولاية مسقط في سلطنة عمان

ضمن مشروع "عايدة" السياحي الذي يطوربالشراكة بين مجموعة عمران و"دار الأركان للتطوير العقاري"

دبي - العربية.نت
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احتفلت شركة دار الأركان للتطوير العقاري أمس بإطلاق منتجع ترامب الدولي الذي يقام ضمن مشروع "عايدة" بمنطقة يتي في ولاية مسقط بسلطنة عمان، ويضم أكثر من 140 وحدة فندقية وأجنحة وفللًا وشققًا سكنية وملعبًا للغولف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، يوسف الشلاش، أن المشروع سيقدم مستوى راقيا في مجال الضيافة والخدمات الفندقية في سلطنة عُمان، من خلال الشراكة مع مجموعة ترامب، نظرا لخبراتها العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "دار غلوبال" المطورة لمشروع "عايدة"، زياد الشعار، إلى أن المشروع سيكون متاحا للاستثمار حيث بإمكان المستثمرين شراء وحدات فندقية (فلل وشقق فندقية)، وسيتضمن أيضا مطاعم عالمية وأماكن للاجتماعات والمؤتمرات.

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يذكر أن مشروع "عايدة" يأتي ضمن المخطط العام لمشروع يتي السياحي المتكامل بولاية مسقط، ويقام بشراكة بين مجموعة عمران والشركة السعودية "دار الأركان للتطوير العقاري".

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