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استحواذ

‬الخطوط القطرية تتطلع لشراء 20% من أسهم "فيرجن" أستراليا

شركات الطيران تتنافس للحصول على المزيد من الحصص السوقية

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة فاينانشال ريفيو الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات للاستحواذ على ما يصل إلى 20% من أسهم فيرجن أستراليا المملوكة لشركة بين كابيتال في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الطيران للحصول على المزيد من الحصص السوقية في مواجهة شركة الطيران المهيمنة كانتاس، وفقا لرويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير في وقت سابق من هذا العام، إن الشركة ستعلن قريبا عن استثمار في شركة طيران بجنوب القارة الإفريقية.

واستحوذت الخطوط الجوية القطرية في عام 2019 على حصة 60% في مطار دولي جديد بقيمة 1.3 مليار دولار يتم بناؤه في رواندا، ولديها اتفاقيات مشاركة بالرمز مع عدد من شركات الطيران في أفريقيا منها "رواند إير".

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