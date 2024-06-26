مطار الملك خالد الدولي الأول عالميًا في التزامه بمواعيد الرحلات

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حقق مطار الملك خالد الدولي المركز الأول لأكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايو الماضي في إنجاز نوعي يجسد مستوى درجة الالتزام التي يتمتع بها مطار العاصمة.

وجاء ذلك خلال التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه شركة Cirium Diio المتخصصة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة التزام المطار وشركائه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التشغيلية الكفيلة بتحقيق هذه الدرجة المشرفة من الأداء، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار أبوعباة إلى التزام منسوبي شركة مطارات الرياض ببذل أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات التميز والالتزام التي يستحقها المطار بالنظر للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بوصفه البوابة الأبرز للتعريف بواحدة من أنشط العواصم الإقليمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية، مضيفاً أن هذا التميز يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على ترسيخ الدور الريادي للمملكة في شتى القطاعات، ومختلف أوجه التنمية المستدامة.

يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بالمواعيد حول العالم، جاء بعد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ما يعكس وتيرة التطور السريع التي حققها المطار على تصنيفه العالمي في غضون خمسة أشهر فقط.