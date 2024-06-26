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بوينغ

"بوينغ" تقدم عرضاً لشراء "سبيريت" مقابل 35 دولارا للسهم

تنفيذ الصفقة عبر مبادلة الأسهم

دبي - العربية.نت
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عرضت شركة بوينغ شراء شركة سبيريت أيروسيستمز القابضة بنحو 35 دولارا للسهم، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

ومن شأن هذا الاستحواذ، الذي سيتم تمويله بشكل أساسي من خلال الأسهم، أن يضع مورّد طائرات 737 تحت جناح بوينغ.

وأضافت المصادر، أن العرض يمثل تغييرا عن خطة بوينغ السابقة لتمويل الصفقة نقدا بعد شهور من المحادثات بين الشركتين.

ويمثل العرض المقدم من بوينغ البالغ 35 دولارا للسهم، ارتفاعا بنسبة 6% على سعر إغلاق سهم "Spirit" يوم الاثنين الماضي، ما يقيّم الشركة عند 4.1 مليار دولار.

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