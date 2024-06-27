المغرب يدشن برنامجا لتأهيل الفنادق استعدادا لكأس إفريقيا والمونديال

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أطلق المملكة المغربية، برنامجًا خاصا لتحديث القطاع الفندقي، استعدادًا لكأس إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، يقوم على تقديم قروض للفنادق تصل قيمتها حوالي 100 مليون درهم، وتتحمل الدولة جميع فوائدها.

وقالت وزارة السياحة في بيان يوم الأربعاء، إن هذه الخطوة، تأتي وفقًا لذات البلاغ، "استعدادًا للتظاهرات الرياضية الدولية الكبرى التي سيستضيفها المغرب، مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وذلك في إطار تنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026".

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وقررت الحكومة وضع برنامج خاص لتحسين جودة الإيواء السياحي، من خلال اتفاقيات موقعة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بالإضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث يقدم آلية دعم وتمويل جديدة، وفقا لصحيفة صوت المغرب.

ويهدف هذا البرنامج إلى تسريع تحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، بهدف تجديد 25 ألف غرفة باستثمار متوقع يفوق 4 مليارات درهم، وفقًا للمصدر ذاته.

ويُعتبر هذا البرنامج، بحسب البيان، "خطوة نحو تحديث الطاقة الإيوائية استجابة للزيادة المستمرة في عدد الوافدين، وفي ظل التحضيرات لاحتضان التظاهرات الرياضية القادمة، حيث يطمح المغرب إلى تقديم استضافة عالية الجودة".

ويستهدف هذا البرنامج الفترة من 2024 إلى 2025، ويقدم قروضًا تتحمل الدولة كامل فوائدها لصالح الفنادق المصنفة التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها.

كما يستهدف هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، بفترة تسديد تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك أجل تأخير لسنتين.

ويواصل قطاع السياحة تحقيق تطور مستمر، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة حاجز 100 مليارات درهم في عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.

وتراهن المملكة على استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، خاصة أنها مقبلة على تنظيم تظاهرات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة.

وأبرز هذه الأحداث، احتضان المغرب لكأس إفريقيا لكرة القدم عام 2025، وكأس العالم لكرة القدم عام 2030.