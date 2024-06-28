انهيار سقف مبنى في مطار نيودلهي نتيجة الأمطار الغزيرة

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انهار سقف محطة مسافرين في مطار نيودلهي الدولي جزئيا جراء الأمطار الغزيرة صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ، بعد شهور على تدشين رئيس الوزراء ناريندرا مودي المبنى بعد تجديده.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مركبات سُحقت تحت عارضات فولاذية ضخمة في قاعة المغادرة الأمامية في المبنى رقم 1، والمشمول في عدة مشاريع أطلقها مودي في مارس قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد.

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يستخدم المبنى للرحلات المحلية فحسب وأعلنت سلطات المطار أنه تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة منه حتى فترة بعد الظهر.

وجاء في بيان لسلطات المطار "نتيجة الأمطار الغزيرة منذ الصباح، انهار جزء من السقف.. حوالى الساعة الخامسة صباحا".

وأضاف "يعمل عناصر الطوارئ على تقديم كل المساعدة اللازمة والرعاية الطبية للمتضررين".

وتابع أن باقي المباني تعمل بشكل طبيعي كما هو الحال بالنسبة لقسم القادمين في المبنى رقم 1.

وأفاد مدير أجهزة الطوارئ في نيودلهي أتول غارغ بأن "ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح ولقي شخص حتفه. استُكملت عمليات الإنقاذ".

شكّل الإنفاق على البنى التحتية أولوية في عهد مودي ويعد مطار نيودلهي من أهم مشاريع البلاد.

لكن معايير السلامة والبناء في البلاد تبقى مصدر قلق رئيسي. وعلق العام الماضي أكثر من 40 عاملا لنحو أسبوعين قبل أن يتم إنقاذهم بعد انهيار نفق كانوا يعملون على إنشائه في أوتاراخند.

كما قتل 18 شخصا كانوا يعملون على إنشاء جسر سكة حديد فوق واد في ولاية ميزورام (شمال شرق) لدى انهياره.

وقال وزير الطيران المدني رام موهان نايدو كينجارابو للصحافيين في الموقع "نأخذ هذه الحادثة على محمل الجد.. أرغب بالتوضيح بأن المبنى الذي دشّنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقع في الجهة الأخرى والمبنى الذي انهار هنا هو مبنى قديم تم افتتاحه عام 2009".

شهدت نيودلهي أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة مع وصول الأمطار الموسمية السنوية إلى العاصمة الهندية بعد سلسلة من موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة.

أدت الأمطار إلى توقف الحياة في المدينة إذ أظهرت صور شاركتها شرطة المدينة عناصرها يزيلون الأشجار ويساعدون السكان العالقين في المناطق الغارقة بالمياه.