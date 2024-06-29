"طيران الإمارات" تؤجل دخول طراز A350 بسبب تأخر تسليمات "إيرباص"

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قالت طيران الإمارات إن خدمتها المخطط لها إلى وجهات في الشرق الأوسط والهند وأجزاء من أوروبا بأسطول جديد من طائرات إيرباص A350 سيتم تأجيلها بسبب تأخير تسليم الطائرات من شركة إيرباص.

وستبدأ "طيران الإمارات" في نشر طائرات إيرباص عريضة البدن اعتبارًا من أوائل نوفمبر إلى إدنبرة، وكذلك البحرين والكويت في وقت لاحق من نفس الشهر. وستتبع ذلك وجهات بما في ذلك مومباي ومسقط وليون في فرنسا اعتبارًا من بداية العام.

وقالت شركة الطيران في مايو إنها تخطط لدخول طائرة A350 في الخدمة في سبتمبر مع خط البحرين، مع انضمام 10 طائرات إلى الأسطول بحلول نهاية مارس من العام المقبل. وقد جهزت طيران الإمارات الطائرة النفاثة بثلاث درجات تشمل درجة رجال الأعمال والمقاعد الاقتصادية المميزة والمقاعد الاقتصادية، وفق تقرير نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت "طيران الإمارات": "بمجرد أن نبدأ في استلام طائراتنا من طراز A350، سنعجل بدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن وسنعمل بجد لتقليل تأثير التأخير".

يأتي الإعلان في نفس الأسبوع الذي قالت فيه "إيرباص" إنها تقلص هدف تسليم طائراتها لهذا العام وتؤجل التوسع المخطط له في معدلات البناء الشهرية لطرازها الأصغر A320، مستشهدة بسلاسل التوريد المضطربة. طلبت طيران الإمارات المزيد من طراز A350 الأكبر حجمًا العام الماضي في معرض دبي للطيران، سعياً لتكملة أسطولها من الطائرات الكبيرة التي تم بناؤها حول طائرة A380 العملاقة التي خرجت عن الإنتاج وطائرة بوينغ 777.