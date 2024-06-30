إلغاء مئات الرحلات الجوية في كندا بسبب إضراب

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ألغت شركة الطيران الكنديّة "ويست جيت" 235 رحلة السبت بعد الإعلان المفاجئ عن إضراب الميكانيكيّين العاملين لديها رغم تدخّل الحكومة الفدراليّة لتجنّب أيّ اضطراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تحتفل فيها البلاد بالعيد الوطني.

وتُضاف عمليّات الإلغاء هذه إلى الإلغاءات الـ150 التي أُعلِنت أول من أمس الجميع والـ25 التي أُعلِنت الخميس، وهو ما يؤثّر على ما مجموعه أكثر من 55 ألف مسافر في كل أنحاء كندا وعلى الرحلات الدوليّة خلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال السنة.

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وقال رئيس "ويست جيت" ديدريك بن، إنّ "هذا الوضع كارثي"، مُلقيا بكامل المسؤوليّة على نقابة العمّال الميكانيكيّين، ومحذرا من أنّه من المتوقّع حصول مزيد من عمليّات الإلغاء "حتّى يتمّ إلغاء الإضراب غير العقلاني أو حصول تدخّل فوري".

والخميس، كان التهديد بحصول تحرّك جماعيّ مُستبعداً بعد تدخّل الحكومة الفدراليّة التي أمرت بتحكيم مُلزم لتسوية النزاع بشأن الأجور وظروف العمل.

لكنّ نقابة الميكانيكيّين قرّرت المضي قدما بتحرّكها مساء الجمعة، قائلة إنّ القرار الحكومي لا يحظر الإضراب، ومشددة على أنّ "رفض شركة الطيران التفاوض جعل الإضراب حتميا".