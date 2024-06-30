تحطم طائرة سياحية على طريق سريع في فرنسا

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، الأحد، عندما تحطمت طائرة سياحية كانوا يستقلونها على طريق سريع في فرنسا.
ووقع الحادث بعد الظهر في منطقة باريس بسبب احتكاك بين الطائرة وهي من طراز سيسنا وخط للتوتر العالي على ما يبدو. ولم تصب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار.
وقال مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس إن "ركاب الطائرة الثلاثة التي أقلعت للتو من مطار لوغن قتلوا".
وأضاف أن الضحايا هم "رجلان وامرأة".
وأكد مصدر في الشرطة أن الطريق السريع أُغلق في الاتجاهين.
وتم تكليف النقل الجوي التحقيق، كما فتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) تحقيقًا.
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