مطار الجزائر الدولي يتوقع أكثر من 10 ملايين مسافر في العام الجاري

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توقع الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين" مختار سعيد مديوني أن تفوق حركة المسافرين بمطار العاصمة خلال السنة الجارية 10 ملايين مسافر، أي أكثر من الأرقام المتوقعة سابقا بفضل مختلف العروض الترويجية التي تقدمها الشركة الوطنية.

وقال مديوني إن المطار الدولي سيشهد على المدى القصير تطورا ملحوظا لقدراته بفضل المحطة الشرقية التي هي حاليا قيد الاطلاق والتي ستضاف إلى المحطات الثلاث، وهي رقم 1 المخصصة للرحلات الداخلية ورقم 2 المخصصة للرحلات المستأجرة والعمرة والمحطة الغربية الموجهة للرحلات الدولية.

وأشار إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات على مستوى أكبر مطار في الجزائر، مشيرا إلى مختلف الخدمات التي أطلقت مؤخرا على غرار تنظيم موقف السيارات وتهيئة مساحات الانتظار وافتتاح قاعات الشخصيات الهامة إضافة إلى افتتاح مكتبة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلن مديوني عن مشروع مشترك ستقوم بموجبه الشركة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية (فيروفيال) بتوفير مختلف أنواع العربات لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر لتغطية احتياجاتها في عمليات مناولة الأمتعة، موضحا أن المعدات المتحركة قيد الاستغلال حاليا مستوردة.

كما أشار إلى أهمية الاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الشركة والعديد من المؤسسات الجامعية عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف اكتساب خدمات وحلول تقنية وتكنولوجية حديثة لصالح المطار.

"من شأن هذه الاتفاقيات التأثير بشكل إيجابي على تسيير البنية التحتية للمطار لأنها ستسمح بإدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيزيد من كفاءة وسرعة الخدمات المقدمة في المطار"، وفق مديوني.

أوضح أن الشركة ستطلق في غضون أسبوع تطبيقا سيشكل بوابة للمعلومات والتفاعل حول الخدمات التي تقدمها شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، بما في ذلك مواعيد الرحلات ووسائل النقل المتاحة. كما سيعمل التطبيق كمنصة معلومات تتضمن الثروات والوجهات السياحية التي تزخر بها الجزائر.