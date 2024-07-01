جواز سفر عربي بين ⁧‫أقوى جوازات السفر‬⁩ في العالم لعام 2024

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أطلقت مؤسسة "هنلي – henley" مؤشرا جديدا لأقوى 10 جوازات سفر في العالم وفقا لعدد الدول التي يسمح بدخولها بدون تأشيرة، وجاءت جوازات دول لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا في المركز العاشر حيث يمكن لحامل جواز سفر هذه الدول دخول 186 دولة.

وفي المركز التاسع حلت جوازات سفر دول إستونيا وليتوانيا والإمارات، وتتيح هذه الجوازات دخول 187 دولة، أما الولايات المتحدة الأميركية فجاء جواز سفرها في المركز الثامن حيث يمكن لمواطنيها دخول 188 دولة.

وفي المركز السابع جاءت جوازات سفر دول المجر وبولندا والتشيك وكندا، ويسمح لمواطني هذه الدول بدخول 189 دولة.

وفي المرتبة السادسة بين جوازات السفر الأقوى على مستوى العالم جاءت جوازات سفر دول اليونان ومالطا ونيوزيلندا و أستراليا حيث يمكن لحامليها دخول 190 دولة.

وجاءت جوازات دول النرويج والبرتغال وسويسرا في المركز الخامس بين أقوى جوازات السفر في العالم ويمكن لمواطني الدول الثلاث دخول 191 دولة.

أما في المركز الرابع فجاءت جوازات سفر بريطانيا والدنمارك وبلجيكا حيث يدخل مواطنوها 192 دولة.

وجاءت دول السويد وكوريا الجنوبية وهولندا ولوكسمبورغ و أيرلندا وفنلندا والنمسا في المركز الثالث بين أقوى جوازات السفر في العالم ويستطيع مواطنوها دخول 193 دولة.

أما أصحاب ثاني أقوى جوازات سفر في العالم فكانت دول إسبانيا واليابان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتتيح دخول 194 دولة.

وجاء جواز سفر دولة سنغافورة في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، ويمكن لمواطني هذه الدولة الآسيوية دخول 195دولة.