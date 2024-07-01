"لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها الليلية من وإلى بيروت حتى نهاية يوليو

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قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إنها علقت رحلاتها الليلية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى نهاية يوليو الجاري.

يأتي ذلك بعدما بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي تنفيذ غارات وخرق جدار الصوت في مختلف أجواء المناطق بجنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا منذ مساء السبت الماضي.

وتزامن خرق جدار الصوت مع تنفيذ غارات وهمية في أجواء القطاعين الأوسط والشرقي جنوبا.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقا مكثفا في أجواء لبنان من الجنوب إلى بيروت وصولا إلى البقاع عند الحدود اللبنانية ـ السورية.

وكانت "لوفتهانزا" أول مجموعة طيران تقوم بتمرير تكلفة الوقود البديل لخفض الانبعاثات على الركاب، معلنة عن رسوم إضافية تتراوح بين يورو و72 يورو لكل تذكرة.

وأعلنت شركة الطيران الألمانية أنها ستنطبق الرسوم الجديدة على جميع رحلاتها المغادرة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إضافة إلى النرويج وسويسرا، اعتبارا من الأول من يناير 2025، وتشمل الحجوزات التي تمت ابتداء من 26 يونيو الحالي.

وعزت "لوفتهانزا" فرض الرسوم الإضافية إلى قاعدة الاتحاد الأوروبي لجعل وقود الطيران المستدام يمثل 2% على الأقل من استهلاك شركات الطيران للوقود اعتبارا من 2025.