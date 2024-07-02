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عقارات

أسعار العقار في مانهاتن الأميركية تهبط 3% خلال الربع الثاني

أسعار الشقق الفاخرة تنخفض لأول مرة منذ أكثر من عام

دبي - العربية.نت
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أصبحت مانهاتن "سوقا للشرّا" كما يقال أي "buyers market" حيث انخفضت أسعار الشقق وارتفع المخزون في الربع الثاني من عام 2024، وفقا لتقارير جديدة.

وانخفض متوسط سعر بيع العقار في مانهاتن بنسبة 3% إلى نحو2 مليون دولار ، وفقا لتقرير صادر أخير Douglas Elliman and Miller Samuel .

وانخفضت أسعار الشقق الفاخرة لأول مرة منذ أكثر من عام في الربع الثاني.

ويوجد حاليا أكثر من 8000 شقة للبيع في مانهاتن، وهو أعلى من متوسط السنوات العشر الأخيرة البالغ حوالي 7000 شقة.

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