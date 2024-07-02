مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الطائرة بوينغ 777 إكس
طائرة بوينغ 777
بوينغ

الخطوط الجوية التركية تطلب شراء ‭4‬ طائرات بوينغ 777 أخرى

العدد الإجمالي لطائرات بوينغ 777 الذي تشغله الخطوط التركية سيصل إلى 12 طائرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، إنها طلبت شراء 4 طائرات بوينغ 777 أخرى.

وسيصل العدد الإجمالي لطائرات بوينغ 777 الذي تشغله الخطوط الجوية التركية إلى 12 طائرة بعد الطلبية الجديدة، وفقا لـ "رويترز".

ويعتزم المدعون العامون الأميركيون طلب الإقرار بالذنب من شركة بوينغ، فيما يتعلق بتهمة مرتبطة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، حسبما قال محامو عائلات الضحايا يوم الأحد، وانتقدوا الاتفاق المحتمل ووصفوه بأنه "صفقة ودية".

أسعار العقار في مانهاتن الأميركية تهبط 3% خلال الربع الثاني سياحة وسفر عقارات أسعار العقار في مانهاتن الأميركية تهبط 3% خلال الربع الثاني

وأفادت شبكة "CNBC" الأميركية، أن المحامين قالوا إن محامي وزارة العدل وأفراد عائلات الضحايا ومحاميهم تحدثوا لمدة ساعتين تقريباً يوم الأحد، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

ورفضت بوينغ التعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستقبل صفقة الإقرار بالذنب. ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.

وقالت وزارة العدل في مايو إنها تراجع ما إذا كانت بوينغ قد انتهكت تسوية 2021 التي تحمي بوينغ من الاتهامات الفيدرالية. ووافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار بتهمة التآمر المرتبطة بتحطم طائرتها الأكثر مبيعاً من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019، والذي أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 346 شخصاً على متن الرحلتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط