الخطوط الجوية التركية تطلب شراء ‭4‬ طائرات بوينغ 777 أخرى

1 دقيقة للقراءة

قالت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، إنها طلبت شراء 4 طائرات بوينغ 777 أخرى.

وسيصل العدد الإجمالي لطائرات بوينغ 777 الذي تشغله الخطوط الجوية التركية إلى 12 طائرة بعد الطلبية الجديدة، وفقا لـ "رويترز".

ويعتزم المدعون العامون الأميركيون طلب الإقرار بالذنب من شركة بوينغ، فيما يتعلق بتهمة مرتبطة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، حسبما قال محامو عائلات الضحايا يوم الأحد، وانتقدوا الاتفاق المحتمل ووصفوه بأنه "صفقة ودية".

وأفادت شبكة "CNBC" الأميركية، أن المحامين قالوا إن محامي وزارة العدل وأفراد عائلات الضحايا ومحاميهم تحدثوا لمدة ساعتين تقريباً يوم الأحد، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

ورفضت بوينغ التعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستقبل صفقة الإقرار بالذنب. ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.

وقالت وزارة العدل في مايو إنها تراجع ما إذا كانت بوينغ قد انتهكت تسوية 2021 التي تحمي بوينغ من الاتهامات الفيدرالية. ووافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار بتهمة التآمر المرتبطة بتحطم طائرتها الأكثر مبيعاً من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019، والذي أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 346 شخصاً على متن الرحلتين.