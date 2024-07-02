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بوينغ

طائرة بوينغ تابعة لـ"إير أوروبا" تهبط اضطرارياً في البرازيل

بعد إصابات جراء المطبات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة طيران إير أوروبا الاسبانية أن طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر كانت في رحلة من مدريد إلى مونتيفيديو عاصمة أوروغواي هبطت اضطراريا الاثنين في مطار ناتال في البرازيل.

جاء ذلك بعدما أدت مطبّات قوية إلى إصابة أكثر من 40 من ركاب الطائرة بجروح.

وكانت المطبات شديدة لدرجة أن أجزاء من سقف الطائرة انهارت وطار أحد الركاب وتعلق فوق مكان الأمتعة، وتم إنزاله لاحقاً بحسب ما أظهرت الفيديوهات المتداولة بعد الحادث والتي صورها الركاب.

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وأوضح فريق طبي محلي لوسائل إعلام برازيلية أنهم عالجوا ما لا يقل عن 30 راكبا من جنسيات مختلفة، وتم نقل 10 منهم إلى المستشفى.

تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لاضطرابات شديدة فوق ميانمار، ما أدى إلى إصابة العشرات ووفاة رجل بريطاني.

يشار إلى أن الاضطرابات الشديدة نادرة، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن تغير المناخ يمكن أن يزيد من المخاطر

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