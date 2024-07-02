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أثناء توقيع اتفاقية روشن مع وزارة السياحة
سياحة السعودية

"السياحة" السعودية و"روشن" توقعان اتفاقية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية

الاتفاق يهدف إلى التعاون في تطوير صناعة السياحة في المملكة

دبي - العربية.نت
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وقَّعت مجموعة "روشن"، مذكرة تعاون مع وزارة السياحة السعودية بهدف الإسهام في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للسياحة للمملكة، وتحقيق مستهدفاتها بما في ذلك استقبال 150 مليون سائح، وتوفير مليون فرصة عمل مرتبطة بمجال السياحة بحلول عام 2030.

وتستهدف هذه الشراكة بين وزارة السياحة و"روشن"، التعاون في تطوير صناعة السياحة في المملكة، وذلك من خلال المشاركة في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل البيانات والرؤى والمعرفة، وإطلاق البرامج التدريبية للكوادر الوطنية الشابة في مجال السياحة، وسيتناقش الطرفان حول الاستثمارات والفرص المُحتَملة في قطاع السياحة.

وتشمل محفظة "روشن" مجتمعات ووجهات في مختلف مناطق المملكة، تسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتتضمن مذكرة التعاون إطارًا شاملاً لتعزيز وتطوير القدرات السياحية والبنية التحتية في جميع أنحاء السعودية، وتعزيز جودة الحياة لكلٍ من المواطنين والمقيمين والزوار، وتشمل محفظة التطوير الحالية لمجموعة "روشن" قطاع التجزئة والترفيه، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل مستوى خدمات لسكان مجتمعاتها الحاليين والمستقبليين.

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