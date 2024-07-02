"فلاي دبي" تدشن رحلاتها المنتظمة إلى مدينتين في باكستان

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دشنت فلاي دبي، اليوم الثلاثاء، رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي إسلام آباد ولاهور، في باكستان.

وهبطت الرحلتان الافتتاحيتان في مطاري إسلام آباد الدولي، وعلامة إقبال الدولي في لاهور، وكان في استقبال الرحلتين كبار المسؤولين من المطارين.

وأفادت الناقلة في بيان صحافي اليوم، أنها ومع إضافة إسلام آباد، ولاهور، توفر رحلات أكثر مرونة بين الإمارات وباكستان.

وتشمل شبكة فلاي دبي في باكستان فيصل أباد، وإسلام آباد، وكراتشي، ولاهور، وملتان، وكويتا، وسيالكوت.

وسيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي إلى مطار إسلام آباد الدولي، ومطار علامة إقبال الدولي في لاهور.

ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول مكون من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.