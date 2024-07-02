مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فلاي دبي
فلاي دبي
طيران

"فلاي دبي" تدشن رحلاتها المنتظمة إلى مدينتين في باكستان

أكدت أنه سيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي

دبي - وام
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

دشنت فلاي دبي، اليوم الثلاثاء، رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي إسلام آباد ولاهور، في باكستان.

وهبطت الرحلتان الافتتاحيتان في مطاري إسلام آباد الدولي، وعلامة إقبال الدولي في لاهور، وكان في استقبال الرحلتين كبار المسؤولين من المطارين.

وأفادت الناقلة في بيان صحافي اليوم، أنها ومع إضافة إسلام آباد، ولاهور، توفر رحلات أكثر مرونة بين الإمارات وباكستان.

الحكومة المصرية توقع عقد تطوير 23 مليون متر جديدة بالساحل الشمالي قصص اقتصادية خاص الحكومة المصرية توقع عقد تطوير 23 مليون متر جديدة بالساحل الشمالي

وتشمل شبكة فلاي دبي في باكستان فيصل أباد، وإسلام آباد، وكراتشي، ولاهور، وملتان، وكويتا، وسيالكوت.

وسيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي إلى مطار إسلام آباد الدولي، ومطار علامة إقبال الدولي في لاهور.

ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول مكون من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط