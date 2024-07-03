الجزائر تسعى لمضاعفة طاقتها الفندقية بحلول عام 2030

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أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري مختار ديدوش بدء تنفيذ 800 مشروع استثماري جديد في المجال السياحي.

وقال في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول ترقية الاستثمار السياحي الموسوم "وجهة الجزائر السياحية: تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال" إن الطاقة الفندقية الوطنية وصلت إلى نحو 1650مؤسسة فندقية توفر مجموع 152 ألف سرير تتطلب التعزيز والتنويع لتبلغ في آفاق 2030 طاقة استيعاب تقارب 300 ألف سرير".

وأشار الوزير إلى اعتماد أكثر من 2200 استثمار سياحي منها 800 مشروع يمكنها توفير 90 ألف سرير واستحداث 45 ألف فرصة شغل انطلقت أشغال تنفيذها فعليا، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح أن القطاع يحوز على حافظة عقارية مشكلة من 249 منطقة توسع سياحي مصنفة، مشيرا إلى المصادقة على 74 مخططا للتهيئة السياحية، تسمح بتوفير حوالي 1400 وعاء عقاري.

ويسعى القطاع حاليا لوضع هذه الأوعية العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفق ديدوش.

وبخصوص الملتقى المنظم بمستغانم ذكر الوزير أنه "يرمي أساسا إلى التعريف بالتسهيلات والامتيازات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى القانون الخاص بمنح العقار الاقتصادي الذي يعتبر المدخل الرئيسي لكل فعل استثماري".

وذكر بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي "أمر باستحداث وكالة مدعومة بثلاث وكالات قطاعية متخصصة في تحضير العقار السياحي والصناعي والحضري قصد توفير أوعية عقارية مهيأة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية".

وشارك في هذا الملتقى مديرو عدة وكالات للعقار السياحي وترقية الاستثمار والأملاك الوطنية والغابات وهيئات مالية وبنكية ومهنية وولاة كل من مستغانم والشلف وعين تموشنت ومستثمرين.