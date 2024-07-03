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لوفتهانزا
لوفتهانزا
طيران

ضوء أخضر مشروط لاستحواذ "لوفتهانزا" على حصة في شركة طيران إيطالية

تقديم مجموعة من التدابير التصحيحية للاستجابة لمشاكل المنافسة التي تم تحديدها

دبي - العربية.نت
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أعلنت بروكسل الأربعاء إعطاء الضوء الأخضر بشروط لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للاستحواذ على حصة في شركة الطيران الإيطالية "إيتا" (التي خلفت شركة أليطاليا) ما يعني التخلي عن وجهات معينة حفاظا على المنافسة.

وكانت الدولة الايطالية ولوفتهانزا وقعتا في مايو 2023 اتفاقا يسمح للعملاق الألماني، أول شركة طيران أوروبية، بالاستحواذ على حصة قدرها 41% في الشركة العامة مع خيار زيادتها إلى 100% على المدى المتوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية فتحت "تحقيقا معمقا" في العملية في يناير معربة عن قلقها إزاء احتمال تراجع المنافسة بالنسبة إلى العديد من الرحلات القصيرة والطويلة من إيطاليا وإليها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

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ومع ذلك فإن "لوفتهانزا" والحكومة الإيطالية - التي ستبقى على الأقل في المستقبل القريب المساهم الأكبر - "قدمتا مجموعة من التدابير التصحيحية للاستجابة الكاملة لمشاكل المنافسة التي تم تحديدها"، حسبما أشارت المفوضية الأوروبية قبل أن تعلن موافقتها على عملية الاستحواذ شرط الحفاظ على هذه الالتزامات.

وأشاد وزير الاقتصاد الإيطالي بـ"النجاح الأوروبي الكبير" الذي تحقق بعد أكثر من عام من المفاوضات المكثفة.

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