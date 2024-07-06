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بركان صقلية
بركان صقلية (صورة أرشيفية)
طيران

تعطل قصير لحركة الطيران في صقلية بعد ثوران بركان إتنا

عدد الطائرات القادمة إلى مطار كاتانيا يقتصر حاليًا على اثنتين في الساعة

دبي - العربية.نت
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استؤنفت الرحلات الجوية تدريجيا، الجمعة، في مطار كاتانيا في صقلية بعد توقف قصير بسبب ثوران بركان جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا الذي اكتسح رماده المجال الجوي.

وتطلب الأمر تنظيف المدرج المغطى بالرماد للسماح باستئناف الرحلات الجوية المغادرة من المطار.

وقالت الشركة التي تدير المطار إن عدد الطائرات القادمة يقتصر حاليًا على اثنتين في الساعة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

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ثار بركان إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترًا على نحو متكرر في السنوات الأخيرة. وفي الأيام الأخيرة، قذفت فوهته المركزية تدفقات من الحمم البركانية وسحب الرماد التي أثرت على الرؤية في مطار كاتانيا.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين الخميس إن أعمدة الرماد وصلت إلى ارتفاع 4,5 كيلومترات. وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة الشوارع وسط كاتانيا مغطاة بطبقة سميكة من الرماد الأسود، مما تسبب في تأخير حركة السير.

يمر ملايين الركاب عبر مطار كاتانيا الدولي كل عام كونه يخدم الجزء الشرقي من صقلية، وهو إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في إيطاليا.

وأصدرت السلطات الإيطالية أيضًا إنذارًا أحمر لبركان آخر، هو سترومبولي في الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه ضمن الجزر الإيولية شمال صقلية.
وتسبب ثوران هذا البركان في تشكل سحب كثيفة من الرماد.

البركان الذي ترتفع قمته إلى 920 مترًا عن سطح البحر فيما قاعدته على عمق 2000 متر تحت سطح البحر، هو من البراكين القليلة في العالم التي تنشط على نحو شبه مستمر.

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