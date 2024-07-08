مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مطار نيويورك في أميركا - (آيستوك)
مطار نيويورك في أميركا - (آيستوك)
طيران

إلغاء 1300 رحلة طيران بالولايات المتحدة بسبب الإعصار بيريل

مع اقتراب العاصفة من ساحل تكساس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة اليوم الاثنين، عقب اشتداد قوة العاصفة بيريل وتحولها إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس.

ووفقا لبيانات موقع (فلايت اوير) لتتبع حركة الطيران فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات حتى الساعة 6:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتصدرت شركة يونايتد إيرلاينز القائمة بإلغائها 406 رحلات، تليها شركة ساوثويست إيرلاينز بحوالي 268 رحلة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

العاصفة بيريل تهدد بإغلاق موانئ نفطية أميركية طاقة اقتصاد أميركا العاصفة بيريل تهدد بإغلاق موانئ نفطية أميركية

وأصدرت الشركتان تحذيرات للمسافرين بشأن التأثيرات المتوقعة للإعصار بيريل على رحلاتهما الجوية في مطارات أوستن وكوربوس كريستي وهارلينجن وهيوستن وغيرها في المنطقة.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن بيريل، الذي تسبب في دمار كبير وخلف ما لا يقل عن 11 قتيلا في منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع، بلغ الفئة الأولى على مقياس للأعاصير وقد يبلغ الفئة الثانية عند وصوله إلى اليابسة اليوم.

وأوقفت أكبر موانئ ولاية تكساس عملياتها وحركة السفن أمس الأحد بعد اشتداد العاصفة بيريل.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية يوم الجمعة من عواصف رعدية من المتوقع أن تؤثر سلبا على حركة السفر والنقل الجوي في أنحاء البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط