شراكة بين طيران الرياض و"دلتا" الأميركية لتنمية الشبكة
الشركة السعودية تحاول بناء شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات الثنائية ومشاركة الرمز
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت شركة طيران الرياض اليوم الثلاثاء إنها دخلت في شراكة مع شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز مع قيام شركة الطيران السعودية الناشئة بتنمية شبكتها المحتملة قبل إطلاق عملياتها العام المقبل.
وتحاول طيران الرياض بناء شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات الثنائية ومشاركة الرمز بدلا من الاعتماد فقط على طائراتها، أو الانضمام إلى تحالف رسمي لشركات الطيران.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن شراكات مع الخطوط الجوية السنغافورية وإير تشاينا، وفق "رويترز".
وقالت طيران الرياض إن دلتا ستكون شريكا حصريا لها في أميركا الشمالية، مما يتيح لعملائها الوصول إلى مئات الوجهات في الولايات المتحدة.
وأضافت أنه بالنسبة لعملاء دلتا، ستفتح الشراكة وجهات جديدة في السعودية.
-
استطلاع الآراء حول مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين في السوق السعودية
الإطار التنظيمي يستهدف تخفيف متطلبات الطرح
أسواق المال
-
باول: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر
قال إن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية
اقتصاد
-
مؤشرات الأسهم الهندية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق
صافي مشتريات الأجانب بلغ أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية يونيو
أسواق المال