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طيران الرياض
طيران الرياض
طيران الرياض

شراكة بين طيران الرياض و"دلتا" الأميركية لتنمية الشبكة

الشركة السعودية تحاول بناء شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات الثنائية ومشاركة الرمز

دبي - العربية.نت
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قالت شركة طيران الرياض اليوم الثلاثاء إنها دخلت في شراكة مع شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز مع قيام شركة الطيران السعودية الناشئة بتنمية شبكتها المحتملة قبل إطلاق عملياتها العام المقبل.

وتحاول طيران الرياض بناء شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات الثنائية ومشاركة الرمز بدلا من الاعتماد فقط على طائراتها، أو الانضمام إلى تحالف رسمي لشركات الطيران.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن شراكات مع الخطوط الجوية السنغافورية وإير تشاينا، وفق "رويترز".

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وقالت طيران الرياض إن دلتا ستكون شريكا حصريا لها في أميركا الشمالية، مما يتيح لعملائها الوصول إلى مئات الوجهات في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه بالنسبة لعملاء دلتا، ستفتح الشراكة وجهات جديدة في السعودية.

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