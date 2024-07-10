وصول أولى الرحلات الجوية المنتظمة من دمشق إلى الرياض

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وصلت إلى مطار الرياض صباح الأربعاء طائرة للخطوط الجوية السورية تقلّ 170 راكباً، على ما أفاد السفير السوري في السعودية وكالة فرانس برس، معلناً استئناف الشركة الرسمية رحلاتها الجوية المنتظمة إلى السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

وقال السفير السوري في الرياض أيمن سوسان "وصلت طائرة الخطوط الجوية السورية الساعة 6:30 صباح الأربعاء وعلى متنها 170 راكباً سورياً".

وأضاف أنّ البلدين اتفقا على "تسيير رحلة واحدة أسبوعياً ذهاباً وإياباً بين الرياض ودمشق".

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من وصول أول رحلة تقل حجاجاً من دمشق إلى جدة في غرب السعودية، بوابة الوصول للأماكن المقدسة في مكة المكرمة، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

وأكّد مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة فرانس برس "إمكانية زيادة المطارات (جدة/الدمام) وفق الطلب والحاجة والسوق".

ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كانت الشركات الجوية السعودية ستستأنف هي الأخرى رحلاتها إلى دمشق.

وفي مارس 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وأعلنت السعودية في مايو 2023 استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.