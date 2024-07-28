الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة والهند

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أعلنت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، اليوم الأحد، فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ابتداءً من مساء اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان، نقلت مواقع يمنية، أنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا.

وذكر البيان أن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع.

ودعا الموطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة والهند، للتوجه للحجز عبر مكاتب اليمنية ووكالات السفر بصنعاء اعتباراً من اليوم.