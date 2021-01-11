أكد غازي عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة NXN وهي شركة مختصة في المدن الذكية الرقمية أن فكرة إنشاء مدينة ذكية على نهج "ذا لاين" في مدينة نيوم هي الأولى من نوعها في العالم سيبنى على أساس وحدات ذكية مرتبطة على أن تكون جميع خطوط التنقل للأشخاص والبضائع تحت الأرض.

وقال عطا الله في لقاء مع "العربية" "إن أسلوب بناء مدينة (نيوم) سيكون النهج الجديد الذي يدمج العالم الطبيعي مع العالم الرقمي وتكنولوجيا التنقل الذكي. هذا الاندماج سيخلق العديد من الفرص للابتكار وتزويد الخدمات من خلال نقل الأشخاص بطريقة ذكية."

وأضاف عطا الله "ستكون تجربة جديدة وفريدة من نوعها وفارقة في البناء الحديث. طريقة تصميم المدينة مبني على أساس وحدات وبداخل كل وحدة تكنولوجيا معينة لنقل الأشخاص تحت الأرض خلال دقائق، وأن دمج العالم الرقمي مع التنقل الذكي مع العالم الطبيعي هو ما يعطي ميزة كبيرة للمدينة ككل".