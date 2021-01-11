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ما هي مزايا "ذا لاين" الاقتصادية والسياحية؟

نيوم

ما هي مزايا "ذا لاين" الاقتصادية والسياحية؟

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العربية.نت

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قال عمر باحليوه، الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، إن فكرة مدينة نيوم نوعية لأن المدن التقليدية في المملكة مبنية تدريجياً عبر عشرات السنين لكن نيوم فكرة جديدة ومستقبلية، كما ذكر الأمير محمد بن سلمان أنها فكرة للحالمين.

وأضاف باحليوه في لقاء مع "العربية": "المدينة تصنيف بكونها "مستقبلية" من خلال مشاريع جديدة وآلية جديدة في بيئة نظيفة تكون الأولوية فيها للإنسان من خلال تنقل بسيط وحياة افتراضية، وهو ما يعني أن التواصل فيها يكون من خلال التكنولوجيا المتطورة بالإضافة لاستقطابها مجتمعات عالمية بسبب موقعها الجغرافي المميز بالقرب من البحر الأحمر، وهو ما يعطيها ميزة اقتصادية وسياحية".

ويُعد "ذا لاين" المشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منطقة نيوم اليوم الأحد، مدينة ذكية كبرى وسلسلة من المجتمعات الإدراكية المترابطة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وخالية من الانبعاثات الكربونية، وبلا ضوضاء أو تلوث، أو مركبات وشوارع، تمتد بطول 170 كيلومتراً من ساحل نيوم على البحر الأحمر شمال غرب المملكة وتمرُّ بجبال وصحراء نيوم شرقاً.

وسيكون مشروع "ذا لاين" أساساً متيناً لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية. وسيُسهم "ذا لاين" في نيوم بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، كما سيوفر 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

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