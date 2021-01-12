أكد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group أن الفجوة الحالية بين الأسواق وواقع الاقتصاد تقوض جهود الفيدرالي الأميركي، وهو ما يتسبب في ضغوط لاستمرار برامج التحفيز التي يقوم بها.

وقال الخضر "السيولة التي يتم ضخها لا يتم وصولها لتحقيق تعافٍ في واقع بيانات الاقتصاد الجزئي للولايات المتحدة وبالتالي ما تم توفيرة من سيولة وتحفيزات يتم امتصاصة في ارتفاعات بالقيم السوقية لأسواق الأسهم في أميركا، ويندرج في المخاطرات العامة دون أن ينعكس على التنمية داخل الولايات المتحدة".