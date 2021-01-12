قال محمد عبد المطلب المدير المشارك في X - PAY إن التراجعات الحادة والسريعة على عملة "بيتكوين" هي مرحلة جني للأرباح بسبب عمليات المضاربة الكبيرة. "دخول بعض المستثمرين الكبار من بعض جهات الاستثمار في العملات المشفرة ساهم بشكل كبير في ارتفاع السعر بالإضافة إلى أن عددا من الجهات التي تتعامل مع أسواق المال والمدفوعات بدأت بالسماح بالتعامل بقوة على "البيتكوين" وهو ما رفع الإحساس بالأمان في السوق للمستقبل. المستثمرين من المؤسسات لديهم القدرة والملاءة المالية لتحمل التذبذبات السعرية وهو ما ساهم بزيادة الطلب عليها".

وأضاف عبدالمطلب "هناك علاقة عكسية ما بين سعر الدولار والبيتكوين وأن تراجع الدولار في الفترة الأخيرة غذّى موجة ارتفاع البيتكوين".