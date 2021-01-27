قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، في مقابلة مع العربية، اليوم الأربعاء، إن نتائج بنك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني تعكس متانة وصلابة القطاع المصرفي بدولة الإمارات، لا سيما مع المرور بأوضاع اقتصادية صعبة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أن البنكين خفضا المخصصات لا سيما عند مقارنة الربع الرابع بالربع الثالث من 2020.

وأوضح أن البنوك الإماراتية تنظر الآن إلى استمرار مدة تأثير الجائحة وحجم تسهيلات المصرف المركزي للبنوك، فيما أن رجوع الحركة الاقتصادية مع زيادة وانتشار اللقاحات سيؤدي ذلك إلى انخفاض المخصصات.