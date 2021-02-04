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LinkedIn للعربية: سوق الوظائف في الإمارات ينمو تدريجياً منذ يوليو

اقتصاد الإمارات

LinkedIn للعربية: سوق الوظائف في الإمارات ينمو تدريجياً منذ يوليو

15 فئة وظيفية كان عليها طلب

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس القطاع الحكومي في LinkedIn، رجائي الخادم، في مقابلة مع العربية، اليوم الخميس، إن أرقام لينكد إن تتفق مع البيانات الحديثة التي أظهرت نمو سوق العمل في الإمارات لأول مرة منذ أكثر من سنة، لكن سوق الوظائف في الإمارات كان ينمو تدريجياً منذ شهر تموز/يوليو 2020، وأطلقنا تقرير الوظائف الأسرع نمواً في الإمارات، ومعدل الوظائف ينمو بشكل تصاعدي.

وأضاف أن التقرير ذكر 15 فئة وظيفية كان عليه طلب، تصدرتها وظائف الرعاية الصحية، والمحتوى الرقمي ووظائف المال والأعمال والتجارة الإلكترونية، ومن اللافت للنظر نمو المهن الحرة مثل المدربين المهنيين، ومنسقي المحتوى ومديري التواصل الاجتماعي.

وأرجع رئيس القطاع الحكومي في LinkedIn، ذلك لعدة أسباب، منها أن المتأثرين بالوضع السابق تحولوا إلى مجالات مهنية أخرى عبر استثمار موهبته، بالإضافة إلى صدور تسهيلات للرخص التجارية في الإمارات عن بعد.

وأشار إلى أن النساء كُنّ الأكثر خسارة للوظائف بسبب تداعيات جائحة كورونا لعدة أسباب، منها أن لديهن مهمات أخرى، لكن هناك تعافٍ تدريجي لمشاركة النساء في سوق العالم لمستويات العام الماضي.

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