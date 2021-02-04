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الهزاني للعربية: منصة التوظيف تشمل جميع بيانات طالبي العمل السعوديين

الهزاني للعربية: منصة التوظيف تشمل جميع بيانات طالبي العمل السعوديين

بعد موافقة مجلس الوزراء عليها

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دبي - العربية.نت

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني، في مقابلة مع العربية، اليوم الخميس، إن الهدف من المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، هو توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف في جميع الأطراف ذات العلاقة من قطاع عام وقطاع خاص وأفراد، بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية والشفافية وعدالة تقديم عملية التوظيف.

وأضاف أنه سيتم بناء تصميم متطور لتوحيد جميع منصات التوظيف الحالية، ليكون هناك تكامل بين مختلف المنصات بشكل أفضل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص في مختلف أنظمة التوظيف.

وأوضح الهزاني أن المنصة ستطبق أحدث خوارزميات مطابقة الذكاء الاصطناعي التي تضمن تحقيق الشراكة والمواءمة بين الحكومة والكيانات المعنية، والمطابقة بين السعوديين الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.

وتابع: "ستكون هناك عملية توحيد وربط بين مختلف المنصات تشمل البيانات الشخصية والشهادات والخبرات السابقة والتاريخ الوظيفي، وتعزيز وتنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل".

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