كشف تقرير حديث لشركة بوسطن كونسلتينج غروب (BCG)، عن زيادة مستوى الوعي العام في منطقة الخليج بشأن التحديات المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحا أن ذلك يعود إلى الأدوار التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات في دعم مبادرات الاستدامة البيئية.

وذكر التقرير أن 80% من المستهلكين في منطقة الخليج يرغبون باتباع نمط حياة مستدام، فيما يرى 44% من السكان أن للتغير المناخي أثرا مباشرا على حياتهم اليومية.